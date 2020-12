Amatérští sportovci možná odhodí roušky. Vláda zvažuje antigenní testy

Amatérské sportování by mohlo zpříjemnit antigenní testování. To by nahradilo dosavadní povinnost nosit roušky. Jenže podle sportovců ani tohle není šťastné řešení. Například Česká unie sportu by uvítala raději omezený počet sportovců v halách podle metrů čtverečních.

Rouškám pod hokejovými přilbami, nebo ve squashových halách by mohlo odzvonit. Vláda uvažuje o tom, že by amatérským sportovcům místo nich umožnila antigenní testování.



"Z naší strany by asi bylo ideální, kdyby se to sjednotilo společně s profesionálními sportovci. To znamená, že ti amatérští sportovci by byli testování dvakrát týdně,“ řekl mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.



Spokojená ale není Česká unie sportu. Podle ní není při sportu větší riziko přenosu nákazy koronavirem, než při běžných denních aktivitách. "Je to polovičatý krok, protože my jsme přesvědčeni, že by ministr zdravotnictví měl uvolnit sportování v halách podle počtu metrů, jako je to v obchodních domech.To znamená tam je jeden člověk na patnáct metrů čtverečních,“ míní předseda České unie sportu Miroslav Jansta.



Ministerstvo zdravotnictví se v neděli k možnému testování amatérských sportovců nevyjádřilo. Šéf resortu Jan Blatný (za ANO) ale v minulosti připustil, že z rozvolnění má obavy. "Chci si poslechnout, s čím a jaké možnosti dávají jednotlivé sportovní oblasti,“ sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Pokud by vláda antigenní testování pro sportovce neschválila, naděje na odložení roušek by mohla svitnout nejdříve 12. prosince. A to v případě, že Sněmovna neprodlouží nouzový stav a kabinet bude muset vydaná opatření znovu schvalovat.