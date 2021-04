Amazon se omluvil za popření faktu, že jeho řidiči musí močit do lahví

Zástupci společnosti Amazon se omluvili americkému kongresmanovi Marku Pocanovi za to, že popřeli skutečnost, že řidiči firemních dodávek jsou občas nuceni kvůli časovému presu močit do lahví od pití.

Debata proběhla na sociálních sítích v souvislosti s tím, že na šest tisíc zaměstnanců distribučního centra Amazonu v Alabamě hlasovalo o vstupu do odborové unie zaměstnanců obchodu. Byli by tak prvními pracovníky Amazonu ve Spojených státech (zatímco v Evropě nejsou odbory v Amazonu ničím neobvyklým). Výsledky budou známé příští týden, firma se tomu každopádně velmi brání.

Amazon mimo jiné zdůrazňoval, že minimální mzda jeho zaměstnanců je více než dvojnásobkem minimální mzdy v zemi a firemní kultura je pokroková. Politik kontroval, že 15 dolarů na hodinu z nich nedělá progresívní společnost, když nechají zaměstnance močit do lahví.

„Pokud by to byla pravda, nikdo by u nás nepracoval,“ hájil se na oficiálním twitterovém účtu Amazon. Načež se v médiích strhla bouře, desítky zaměstnanců popisovaly, jak musely kvůli nedostatku času močit do plastových lahví, na nelichotivé pracovní podmínky si nestěžovali jen řidiči, ale i pracovníci distribučních center. A na veřejnosti se objevil i interní dokument dokazující, že vedoucí pracovníci o všem věděli, informovala v noci na neděli televize BBC.

Zástupci Amazonu nakonec obrátili. Demokratickému kongresmanovi se omluvili s tím, že měli na mysli distribuční centra, v nichž jsou desítky toalet, na které si zaměstnanci mohou "kdykoliv" odskočit. A na řidiče zapomněli. Upozornili, že potíže s návštěvou toalety nemají jen jejich řidiči. Najít záchod bývá v hustém provozu nebo naopak na venkově problém a kvůli covidu je spousta veřejných WC zavřená.

Levicově orientovaný kongresman omluvu nepřijal. Povzdechl si, že nejde o něj, ale o zaměstnance, kteří by měli mít kromě důstojných pracovních podmínek i právo vstoupit do odborů.