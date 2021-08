Američance hrozí léta vězení za to, že ji při sexu pozoroval tříletý syn

Za nemravné a oplzlé jednání s dítětem může jít Macková na dlouhá léta za mříže, informoval deník Daily Mail.

Zatím není jasné, kdo video natočil a jestli o tom vůbec mladá matka věděla. Snímek, v němž se na souložící dvojici dívá malý klučina, se objevil na sociálních sítích a někdo na něj upozornil místní policii ve městě Tulsa.

Detektivové Mackovou identifikovali a ona jim pravost videa potvrdila. Vzápětí byla zatčena za úmyslné a vědomé oplzlé a nemravné jednání s dítětem. A jelikož je synek mladší 12 let, hrozí jí nejvyšší sazba, od tří do pětadvaceti let vězení případně doživotí.

Za propuštění z vazby jí soud stanovil kauci 50 tisíc dolarů (přes milión korun).

Policisté pátrají i po muži z videa, jeho totožnost dosud neznají. Také jemu hrozí stejný trest.