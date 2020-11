Američané berou Bidena jako vítěze voleb, vyplývá to z průzkumu

Pro téměř 80 procent Američanů, včetně více než poloviny republikánských voličů, je demokrat Joe Biden vítězem prezidentských voleb. Ukazují to poslední průzkumy světových agentur. Stále ještě prezident Spojených států Donald Trump ale výsledky voleb pořád odmítá a jeho tým podává další žaloby.

Jako oběť rozsáhlého volebního podvodu, tak se zřejmě vnímá Donald Trump prezident Spojených států, který se s porážkou stále nemůže smířit. Vedení jeho volebního týmu podává jednu žalobu za druhou.

Teď se Trumpovi právníci rozhodli, že chtějí zabránit zveřejnění výsledků voleb ve státě Michigan, kde Biden vítězí o téměř 150 tisíc hlasů a poslední hlasy se ještě pořád sčítají. Podobný plán mají i v Pensylvánii.

"Tyto volby ještě neskončily, právě naopak. Teprve jsme zahájili proces, který zajistí přesné a hlavně čestné počítání hlasů,“ sdělil mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnany. Výsledky voleb odmítá přijmout i americký šéf diplomacie, republikán Mike Pompeo. "Bude to hladký přechod k druhé Trumpově administrativě. My jsme připraveni. Počítáme všechny hlasy,“ řekl Pompeo.

Mezitím s nastávajícím americkým prezidentem demokratem Joem Bidenem už mluví představitelé Německa, Francie nebo Velké Británie. Jeho vítězství navíc, podle nejnovějších průzkumů, uznává téměř 80 % Američanů, včetně téměř 60 procent republikánských voličů.

"Dynamika našeho vítězství se nezmění, a nikdo nás nezastaví v tom, co jsme schopni udělat. To, že teď nechtějí uznat, že jsme vyhráli, nijak neovlivní plánování toho, co teď uděláme a budeme dělat po 20. lednu,“ prohlásil nově zvolený prezident USA Joe Biden.

Biden už získal 279 z 270 potřebných volitelů a jeho vítězství se očekává i ve státech, kde ještě probíhá finální sčítání. Trump oproti tomu získal pouze 214 volitelů.