Američané jsou kvůli volbám rozeštvaní. Usmíření bude těžké!

Rasové otázky, daně, ochrana životního prostředí nebo víra. I tato témata rozdělují Američany. "Zastává stejné věci jako já. Podporuje mě. Já i můj manžel tady podnikáme a věřím, že pracuje pro nás," zní z jednoho tábora.

"Zbožňujeme ho, udělal vše, co řekl, že udělá. A v roce 2020 toho dokáže ještě víc, i po další čtyři roky. Je to nekonečné," vkazují příznivci současné hlavy státu.

"Charakteristickým voličem Joe Bidena je jednak žena, hlavně občanky a občané velkých měst, jsou to mladší lidé, lidé s vyšším vzděláním a potom vybraní afroameričané," vypočítává politolog Jan Kubáček.

Typickými voliči Donalda Trumpa jsou podle odborníků obyvatelé menších měst, venkova a lidé s nižším vzděláním. Dále také živnostníci nebo lidé s křesťanskými hodnotami.

"Vesničtí voliči, pokud se podíváme na mapu, tak vlastně v drtivé většině volí Donalda Trumpa. Naproti tomu ve velkých městech, zejména teda na pobřeží, ale i uvnitř Spojených států, jsou tato solidně demokratická," potvrzuje amerikanista Kryštof Kozák.

Joe Biden by prý ale na rozdíl od Donalda Trumpa mohl Američany jako prezident více stmelit. "On vlastně vystupuje mnohem smířlivěji než Donald Trump, protože Trump své politické oponenty spíše urážel a tím svým prezidentstvím Ameriku spíše dále rozděloval," má jasno Kozák.

"Jediné, co by dokázalo ty Američany z velkých měst a Američany z měst menších a venkova spojit, by muselo být nějaké širší ohrožení země," domnívá se Kubáček. Jako například ekonomický nátlak, válečný konflikt nebo hrozba teroristickým útokem.

Ministr zahraničních věcí se vyjádřil k volbám: