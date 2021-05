Letecká doprava zažívá kvůli koronaviru největší útlum v historii. Současná krize by ale mohla urychlit změny v letectví, které už několik let požadují ekologové. Americká společnost teď představila koncept nového letadla s futuristickým vzhledem, které by mělo mít o 70 procent nižší spotřebou paliva. Podívejte se na šestikřídlé letadlo budoucnosti.