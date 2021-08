Američané se třetí dávce očkování nevyhnou, vláda ji chce pro všechny

Americká vláda se chystá vydat doporučení, aby se většina obyvatel nechala naočkovat třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Mělo by se tak stát osm měsíců po druhé dávce. Přeočkování zřejmě začne v polovině září.

Bílý dům o očkování třetí dávkou definitivně rozhodne tento týden, píše deník The New York Times. Vládě jde především o to, aby Američané, kteří se nechali naočkovat vakcínou od firem Pfizer či Moderna, měli dostatečnou imunitu proti nakažlivější mutaci delta (dříve indická).

Lidé, kteří se nechali naočkovat jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson, pravděpodobně také dostanou další dávku. Zatím se však čeká na výsledky klinické studie zaměřené na účinnost dvou dávek. Data by měla být k dispozici na konci srpna.

Jako první se znovu naočkují obyvatelé a pracovníci z pečovatelských domů a zdravotníci. Následovat budou starší lidé, kteří první a druhou dávku dostali v zimě. Až poté přijde na řadu zbytek populace.