Američané začali testovat vakcínu na lidech. Léku na Covid-19 jsou nejblíž

Firmy a laboratoře po celém světě pokračují ve snaze vyvinout co nejrychleji účinný lék proti onemocnění Covid-19. Spojené státy americké, kde v souvislosti s nemocí zemřelo přes 70 tisíc lidí, začaly testovat novou vakcínu. Podle tamních lékařů by mohla být první dostupnou vakcínou proti koronaviru na světě.

Výzkum vakcín obvykle trvá vědcům roky. Americká farmaceutická společnost Pfizer spolu s německou firmou Biontech ovšem přináší naději celému lidstvu už teď. "Slyšel jsem o velmi krátké době, v řádech měsíců, rok maximálně," prohlásil americký prezident Donald Trump.

Vakcína proti koronaviru se ve Spojených státech začala podávat účastníkům studie tento týden, přihlásilo se 360 zdravých dobrovolníků. První výsledky by měly být zveřejněné v červnu. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost vakcíny, mohla by být k dispozici pro obyvatele USA na konci tohoto roku.

"Doufejme, že během nadcházející zimy budeme vědět, zda máme bezpečnou a účinnou vakcínu. Pak bude výzvou, abychom ji dostatečně rozšířili a mohli distribuovat," uvedl ředitel Národního ústavu pro alergii a infekční nemoci Anthony Fauci.

Kdy by se mohla vakcína dostat do zbytku světa, zatím není jasné. Do Česka by podle některých expertů nemusela dorazit vůbec. "O tom, že by kterákoliv firma měla prioritu zasytit český trh a zabezpečit naše občany opravdu s úspěchem, myslím, že můžeme pochybovat," sdělila poslankyně za ANO Věra Adámková, která vede tým českých vědců vyvíjející vakcínu proti koronaviru.

Spojenými státy zároveň otřásá záhadná smrt dvou Číňanů. Jeden z nich zkoumal koronavirus. Podle vyšetřovatelů vrah vědce zastřelil. Poté se vrátil do svého vozu, kde zřejmě spáchal sebevraždu.