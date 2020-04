Američanům se doporučuje nošení roušek. Trump ji nosit odmítá

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučilo Američanům, aby používali látkové roušky a zamezili tak šíření zákeřného koronaviru. Oznámil to prezident Donald Trump. Zároveň uvedl, že zakrývaní obličeje není povinné a sám to dělat nehodlá.

"Je to dobrovolná věc a lidé to dělat nemusí. Já osobně to dělat nebudu,“ citovala BBC prezidenta Trumpa.

Až doposud americké zdravotní úřady uváděly, že by masky měli nosit pouze nemocní nebo ti, kteří se starají o pacienty nakažené koronavirem. Novější studie však naznačují, že je zakrytí obličeje důležité proto, aby se zabránilo neúmyslnému přenosu viru.

Američanům se nyní doporučuje, aby si nos a ústa zakrývali šátkem či rouškou. Úředníci zároveň zdůraznili, že roušky a respirátory by se měly ponechat zdravotníkům, píše BBC.

V Česku je nošení roušek povinné. Český premiér Andrej Babiš dokonce vyzval minulý víkend Donalda Trumpa, aby se opatřením nechal inspirovat a zavedl také v USA povinné nošení roušek na veřejnosti.

Zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) v pátek uvedl, že zahalování nosu a obličeje, které má chránit před kašlem nebo kýcháním, není špatný nápad.

