Americká firma zaplatila hackerům milióny dolarů, benzín už teče

Společnost Colonial Pipeline, která dodává 45 procent benzínu na východní pobřeží USA, napadl hackerský gang 7. května brzy ráno. Musela odstavit dálkové potrubí vedoucí z Texasu a u benzínových pump od Washingtonu po Floridu vypukla panika.

Ještě týž den se firma rozhodla zaplatil hackerům požadovaných 4,4 miliónu dolarů (zhruba 90 miliónů Kč) v nedohledatelné kryptoměně, informovala americká média.

“Nebylo to lehké rozhodnutí, ale jediné, které jsme mohli udělat,“ uvedl mluvčí společnosti s tím, že na firmě závisí desítky miliónů lidí, nemocnicemi, hasiči, policií či letišti počínaje a řidiči konče.

Hackeři použili ransomwarový útok, když zablokovali přístup do systému a za odblokování požadovali zmíněné výpalné. Podle odborníků se nedostali do počítačů řídících provoz potrubí, ale do obchodní části, takže firma ztratila přehled o zákaznících. Navíc si manažeři nebyli jistí, jak je napadení rozsáhlé, a proto odstavili celý systém.

Přestože FBI nedoporučuje vyděračům platit (jednak kvůli povzbuzení dalších zločinců, pak proto, že ani zaplacení nic nezaručuje) firmy se často rozhodnou bitcoiny či jinou kryptoměnu poslat. Vyjde je to levněji. Colonial Pipeline dešifrovací klíč obdržela, byl však pomalý a dodnes má potíže s vystavováním faktur zákazníkům.

Společnost obnovila provoz před týdnem, díky zpoždění dodávek a panice spojené s vykupováním benzínu a nafty potíže přetrvávají. Ve středu hlásilo nedostatek pohonných hmot 9500 benzínek, například polovina pump v hlavním městě či 40 procent stanic v Severní Karolíně. A cena benzínu šla nahoru.

Za hackerským útokem stojí podle amerických úřadů skupina DarkSide sídlící v Rusku, nic však nenasvědčuje tomu, že by s ním měla spojitost tamní vláda. DarkSide sdružuje několik desítek subjektů, které se prezentují jako loupežníci, jež berou bohatým a dávají chudým, část získaného výpalného údajně věnují na charitu. Útočí na západní firmy, nedávno se jim podařilo ukrást důvěrné dokumenty z francouzské pobočky společnosti Toshiba.