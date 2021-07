Americká herečka dostala tři roky vězení za shánění sexuálních otrokyň

Mackové hrozilo za vydírání a obchodování s ženami až 17 a půl roku za mřížemi. Soud přihlédl k jejímu přiznání, vyjádření lítosti i ke spolupráci s vyšetřovateli, díky které se FBI podařilo získat část důkazů proti vůdci kultu Keithu Raniereovi (60), jedinému muži ve spolku. Ten už byl dříve odsouzen na 120 let vězení.

Herečce naopak přitížilo, že verbovala ženy coby celebrita, která si tak snadněji získala jejich důvěru. Macková se proslavila rolí přítelkyně mladého Supermana v seriálu Smallville, jenž se vysílal deset let do roku 2011 a měl více než 200 dílů. Hrála velmi křehkou dívku, ve skutečnosti zřejmě byla pravým opakem.

Patřila k nejužšímu vedení sekty, podle některých informací byla Raniereovou pravou rukou. Ženy lákala do NXIVM pod záminkou sebezdokonalování. Čekalo je však vymývaní mozků, vynucený sex s duchovním vůdcem, ale i hladovění a otrocká práce. Guru si „otrokyně“ cejchoval žhavým železem, vypaloval jim na tělo své iniciály. Macková mu při mnoha takových obřadech asistovala, měla se účastnit i sexuálních „hrátek“.

Po odhalení praktik v NXIVM utekli Raniere s Mackovou a dalšími vůdci kultu do Mexika, kde byli v roce 2018 vesměs zatčeni a vydáni do Spojených států. Sektu sponzorovala dědička společnosti Seagram Clare Bronfmanová, a to v přepočtu více než dvěma miliardami korun. Také ona si už vyslechla trest, téměř sedm let vězení.

Allison Macková, která složila kauci a byla v domácím vězení, se obětem poprvé veřejně omluvila pár dní před konáním procesu a kála se i před soudcem. Ten jí to přičetl k dobru, nikoliv však jedna z obětí, podle které je herečka stejným monstrem, jakým byl guru Raniere.