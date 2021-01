Americký velvyslanec King končí. Češi jsou skvělí lidé, řekl pro TV Nova

Po necelý třech letech končí jako velvyslanec USA v Česku Stephen B. King. Jeho posledním dnem bude 20. leden, stejný den, v jaký se má odehrát inaugurace nového amerického prezidenta Joea Bidena.



King poskytl rozhovor pro televizi Nova. Michaela Šmídová se jej ptala na násilné události ve Washingtonu, neochotu prezidenta Donalda Trumpa opustit úřad, dostavbu jaderné elektrárny Dukovany za případné pomoci americké společnosti Westinghouse, ale také, co mu bude nejvíce z České republiky chybět.

"To, co mi bude chybět nejvíce, jsou lidé. A vy jste skvělí lidé, o tom jsem se přesvědčil. Nikdy předtím jsem nebyl ve střední Evropě, poté, co jsem zde strávil několik let, mi skutečně velké množství lidí zanechalo svou stopu v srdci," řekl velvyslanec. Na celý rozhovor se můžete podívat pod titulkem článku.



Chicagský rodák mezi lety 2007 a 2017 vedl Republikánskou stranu ve Wisconsinu, pracoval také pro americký senátní podvýbor pro vyšetřování, zabýval se například porušováním občanských práv ve Federálním úřadě pro vyšetřování (FBI). Má tři dospělé děti a sedm vnoučat.