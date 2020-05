Ameriku zasáhl polární vortex! Někde je chladněji i víc sněhu než na Vánoce

V části Kanady v noci na sobotu sněžilo a výrazně se ochladilo. Stejné počasí očekává severovýchod USA. O víkendu, na který připadá Den matek, je tak v některých oblastech chladněji, než bylo o Vánocích. Podle meteorologů za to může takzvaný polární vír.

Ochlazení zatím pocítili především obyvatelé kanadské provincie Ontario. Sníh padal v metropoli Torontu nebo v menším městě Sudbury, kde meteorologové naměřili osm centimetrů. Letošek tak překonal dosavadní rekord z roku 1983, kdy na začátku května napadly dva centimetry sněhu.

Podle meteorologa Geralda Chenga není v severním Ontariu sníh ničím neobvyklým, ale jeho množství v této době ano. "Sníh takto pozdě v sezoně není zrovna běžný," citoval jeho slova portál CBC s tím, že během příštího týdne by se mělo oteplit na 16 stupňů. "Zatím jsme od toho ale hodně daleko," doplnil.

Studený vzduch a sníh by měly o víkendu udeřit také ve Spojených státech. V Nové Anglii může napadnout až 12 centimetrů mokrého sněhu. Ochladit by se mělo ale i ve středu USA, na pozoru by se měli mít lidé až v Georgii nebo Jižní Karolíně. Informuje o tom portál CNN.

Podle meteorologů může za silné ochlazení takzvaný polární vortex neboli polární vír. Jde o oblast nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, která se většinu roku vyskytuje nad severním pólem, ale někdy se přesune jižněji. V USA ho v zimě nezaznamenali, proto byla poměrně mírná.

V současnosti se polární vír rozpadá, což umožňuje, aby se uvolnil a rozšířil arktický vzduch, což povede k prudkému poklesu teplot na východě Severní Ameriky. Někteří rodiče už začali vtipkovat, že by děti měly kvůli přívalu sněhu dostat prázdniny. Školy jsou přitom zavřené a rodiče učí potomky doma.