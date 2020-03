Amulet proti koronaviru a roušky za tisíce: Prodejci mají díky nákaze žně

Kvůli rozšíření koronaviru v České republice se zvýšila poptávka po speciálních rouškách a respirátorech. Lidé berou lékárny útokem a v mnoha z nich již tuto ochrannou pomůcku nekoupíte. Právě tato situace přeje "koronašmejdům,“ kteří se snaží na situaci přiživit.



Například jeden z internetových obchodů láká spotřebitele na roušky za velmi výhodnou cenu. Nabízené látkové a bavlněné roušky jsou však k ničemu. Jak již odborníci několikrát uváděli, funkční jsou především respirátory.



Navíc podle recenzí dostupných na internetu se nejedná o seriózní obchod. Po zaplacení totiž většina zákazníků své zboží nikdy neviděla nebo se jednalo o levnou napodobeninu z čínských e-shopů.



"Mám zkušenost právě s tímto e-shopem a vůbec ne dobrou. Tento obchod rozhodně nedoporučuji,“ zní jedna z mnoha recenzí.



Nedostatek roušek a respirátorů nahrává především prodejcům, kteří ceny zboží vyšroubovali na maximum. Protože je zdravotnického materiálu málo, ceny bývají velmi nepřiměřené. Podle České obchodní inspekce však přehnané navyšování cen není v rozporu se zákonem.



"Jelikož není cena za dané zboží stanovená zákonem, může si ji prodejce navýšit dle libosti. Důležité je, zda na ni přistoupí spotřebitel. Navyšování cen roušek a dalšího zdravotnického materiálu je sice neetické, ale nijak neodporuje zákonu,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich.



Proti zákonu je však vydávat klasické papírové roušky za ochrannou pomůcku proti koronaviru. S tím mají zkušenost také reportéři TN.cz, kteří se vydali do jedné z pražských lékáren. Zde totiž prodejkyně právě tímto způsobem klamala spotřebitele. Reportéři proto kontaktovali ČOI k prošetření celé situace.



"Nejdřív musíme výrobek vidět a posoudit – jak je zabalen, co je na něm deklarováno, co je uvedeno v návodu atd. Obecně lze říci, že by se mohlo jednat o nekalou obchodní praktiku (za kterou hrozí pokuta až do výše pět milionů korun) nebo o porušení předpisů, které regulují uvádění osobních ochranných prostředků na trh,“ informoval mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Policie však v této souvislosti nemá nahlášené žádné případy. "Aktuálně nemám informace, že by se na nás někdo obrátil s problémem při nákupu ochranných pomůcek, ať už z hlediska ceny nebo kvality poskytovaných produktů,“ uvedl policejní mluvčí David Schön.



Na internetu však bylo možné sehnat také speciální amulet proti koronaviru. Ten nabízel na svých webových stránkách keramický ateliér Kerat. Během úterního odpoledne však prodejce amulet stáhl.



"Rád bych vás informoval tak jako jiné, že šlo samozřejmě o recesi. Amulet, jak jsme kolečko nazvali, před ničím nechrání – jako žádný amulet,“ uvedl za ateliér Petr Štěpánek.

Amulet proti koronaviru: