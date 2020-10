Andrej Babiš: Opatření nefungují, školy se asi 2. listopadu neotevřou

V živém vysílání premiér Andrej Babiš uznal, že opatření nefungují. "Čísla jsou extrémně vysoká, vypadá tom, že to dále stoupá. Extrémně testujeme, museli jsme udělat opatření, nebo by zdravotnický systém zkolaboval. Omlouvám se všem, ale bylo to nutné," prohlásil Babiš.

Otázka padla také na to, co vláda plánuje dále, hlavně v případě, že se nákazu nepodaří zpomalit. "Zasedneme 30. října, rozhodneme se, jestli požádáme o prodloužení nouzového stavu, platí do úterý 3. listopadu. Podle vývoje situace se rozhodneme, co bude dá," odpověděl Babiš.

Podle Babiše se školy zřejmě 2. listopadu neotevřou, spíše 4. listopadu. "Nechci ale spekulovat, nevíme nic jistě, nechci nic slibovat," dodal Babiš.

Tématem byl i ceremoniál k uctění 28. října. Podle babiše je rozhodnutí, jestli se uskuteční, nebo ne, na prezidentovi. "Jsem přesvědčen, že ten ceremoniál nebude, že si to rozmyslí, že ta oslava bude v lepších časech," doufá Babiš.

Co na opatření říká opozice? Podívejte se na rozhovor s Ivanem Bartošem (Piráti):