Angelina Jolie ostrouhala! Brad Pitt vyhrál spor o opatrovnictví dětí

Hvězda zlatého plátna se o děti soudila více než pět let. Důvodem bylo to, že Angelina nechtěla po rozvodu svěřovat Bradovi děti do péče. S tím však herec nesouhlasil a požadoval společné opatrovnictví. Soud mu nyní po dlouhé době vyhověl.



"Brad se jen snažil získat více času se svými dětmi. Bylo jasné, že Angelina udělá vše pro to, aby tomu zabránila. Soud trval několik měsíců a zúčastnilo se ho spoustu svědků, odborníků, terapeutů a dalších lidí, kteří byli s dětmi a kolem nich," uvedl nejmenovaný zdroj pro Page Six.



Jolie před dvěma měsíci obvinila 56letého Pitta u soudu z domácího násilí. U soudu dokonce vypovídal jejich nejstarší syn Maddox, který řekl, že s otcem nechce mít nic společného a nechce ani nosit jeho příjmení.



Pár má šest potomků, tři adoptované a tři vlastní. Kromě Maddoxe spolu mají adoptovaného syna Paxe (17), dceru Zaharu (16) a vlastní potomky Shiloh (14), Knoxe (12) a Vivienne (12). Je tak vcelku překvapivé, že soud rozhodl ve prospěch oscarového herce.

Minulý rok v létě oblétly svět zprávy, že má Pitt podle všeho novou lásku. Herec se totiž zakoukal do německé modelky Nicole Poturalski, která je skoro o 30 let mladší než on. Vztah se po několika měsících ale rozpadl.

