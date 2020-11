Anglickou královnu z 16. století bude hrát herečka tmavé pleti

Herečka a modelka Jodie Turner-Smithová původem z Jamajky získala hlavní roli v třídílné sérii britské televizní stanice Channel 5. Ztvární druhou manželku anglického krále Jindřicha VIII. Annu Boleynovou, která byla královnou Anglie od roku 1533 do roku 1536, kdy byla popravena. Televizní série se zaměří na poslední měsíce Annina života.



Rozhodnutí o obsazení nezůstalo bez povšimnutí, píše britský deník The Sun. Někteří lidé kritizují například to, že kdyby to bylo naopak, tak se lidé bouří. "Bílou osobu by si nevybrali, aby si zahrála známého historického černocha, označili by to za white washing," uvedl například jeden z uživatelů na Twitteru.



Objevují se ale i hlasy na obhajobu rozhodnutí. Ty tvrdí, že barva kůže není pro postavu Anny vůbec důležitá.

Anna Boleynová je jedna z nejvýznamnějších žen britské historie. Právě kvůli ní se Jindřich VIII. z rodu Tudorovců rozhádal s papežem a vznikla anglikánská církev. Papež totiž Jindřichovi nechtěl povolit rozvod s předchozí manželkou Kateřinou Aragonskou. Jindřich, který toužil po synovi, si proto založil vlastní církev, rozvedl se a vzal si Annu. S tou měl ale nakonec jen jednu dceru a začal proto hledat novou manželku. Anna byla obviněna z cizoložství, incestu, čarodějnictví a v britském Toweru popravena.



Jindřichova snaha zplodit mužského potomka ale neměla velký úspěch, přestože měl nakonec Jindřich manželek dokonce šest. Jediný syn Eduard VI. zemřel v 15 letech. Nejúspěšnějším Jindřichovým potomkem byla nakonec dcera, kterou měl právě s Annou Boleynovou. Z té stala královnou Alžběta I. a je považována za jednu z nejúspěšnějších panovnic.