Anglii děsí nová mutace. Umí obejít imunitu a může být nakažlivější

Zcela novou mutaci označovanou zatím zkratkou B.1.525 už rozbory v Británii potvrdily v 38 vzorcích, analýza dalších čtyř "podezřelých" stále probíhá, píše britský Daily Mail.

Tato varianta má stejnou mutaci jako jihoafrický kmen, který díky ní dokáže částečně obejít imunitu nakažených - a to jak tu přirozenou, tak tu získanou očkováním. Ze zmíněných 42 případů celkem jich úřady evidují 40 v Anglii a dva ve Walesu. Nakažení jsou ale zatím rozprostření, dosud se netvoří ohniska s variantou B.1.525.

Nový kmen má navíc další nebezpečnou mutaci, díky které by mohl být ještě víc odolný proti covidovým vakcínám. A podobá se také tzv. kentské mutaci koronaviru, která je podle studií až o 70 procent nakažlivější a umírá na ni víc pacientů než na původní virus.

I když B.1.525 objevili britští vědci už na konci loňského roku, neznamená to, že by se mutace vyvinula přímo tady. Varianta už se stihla rozšířit do 11 zemí světa - například do USA, Kanady či Dánska.

Vědci nový kmen spojují s cestami do Nigérie, protože ho analýza prokázala ve 12 z 51 vzorků právě odtud. "Pro srovnání - Velká Británie variantu odhalila ve 33 vzorcích ze 70 tisíc sekvenovaných," píše Daily Mail.

Současně s dosud neznámou mutací se ve Velké Británii začíná šířit i nebezpečná jihoafrická varianta, rozbory ji do úterka v zemi odhalily ve 217 případech. V Česku zatím tento kmen potvrzený není, experti TN.cz ale řekli, že je možné, že už u nás také je.

Poslechněte si, co o mutacích viru v Česku řekl v úterý biolog Jaroslav Flegr: