"Ani Babišova nadvláda není navěky." Opozice doufá ve změnu jako na Slovensku

Velká změna vedoucí dobrým směrem - tak hodnotí ve zkratce výsledky slovenských voleb čeští politici. "Pan prezident gratuluje vítězi voleb na Slovensku a přeje brzké sestavení akceschopné vlády. Oceňuje, že navzdory předpokladům ve volbách neuspěli extremist," tlumočil slova Miloše Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

"Myslím si, že Slovensko čekají velké změny," řekl premiér Andrej Babiš. "Slovenští voliči překreslili politickou mapu. Nezabodoval Kotlebův extremismus, jak některé průzkumy naznačovaly," doplnil ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle některých opozičních politiků nebude pro vítěze voleb vůbec jednoduché sestavit kvalitní a pevnou koalici. Jiní vidí ve změně na Slovensku novou naději pro Českou republiku.

"Výsledek voleb jasně ukázal, že lidem už došla trpělivost s tím, že vládní strany si myslely, že jsou nad zákony, že si mohou dělat skutečně, co chtějí, a voliči je poslali do opozice," uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "To dává i naději tady u nás doma, že žádná dominance není navěky, ani ta Babišova," prohlásil místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.

"Zajímavé také je, že strana prezidentky Zuzany Čaputové propadla a nedostala se do parlamentu," upozornil předseda SPD Tomio Okamura. Hnutí Progresivní Slovensko kandidovalo v koalici se stranou Spolu, k sedmiprocentní hranici jim chyběla jen zhruba tisícovka hlasů.

"Přál bych Slovensku sestavení stabilní vlády, což nebude vzhledem k mixu stran, které uspěly, vůbec jednoduché," poznamenal šéf Pirátů Ivan Bartoš.

"Pokud do roka nepřijde s nějakými zásadními změnami, tak ho může čekat podobný osud jako paní Radičovou, roztříštěná rozhádaná vláda, ztráta důvěry a orientace Slováků vůči novému, neokoukanému politikovi," uvedl na adresu vítěze voleb politolog Jan Kubáček.