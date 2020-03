Koronavirus nezkazil snoubencům velký den. Omezil ale počet hostů

Před libereckou radnicí jsou strážnice městské policie a přepočítávají svatebčany. Novomanželé Procházkovi patří mezi ty, kteří stáli před Sofiinou volbou a museli některým svým kamarádům a známým říct, aby se obřadu neúčastnili.

"Mrzí nás to hodně, že lidi nemůžou být v obřadní síni, ale neuděláme s tím nic,“ řekla nevěsta z Liberce Karolína Táborská.

"Ta situace jaká celosvětově je, tak se musíme podrobit, ale i tak chceme učinit ten fantastický krok do budoucna. My v tuto chvíli jsme na 25 členech plus oddávající, takže my jsme schopni tu svatbu absolvovat,“ dodal ženich Hanuš Procházka.

Pravidla jsou jasně nastavená. Počet svatebčanů může být pouze 30. Druhé kolo přepočítávání svatebčanů následuje pro jistotu ještě v obřadní síni.

"Musíme se napočítat, aby nás bylo do třiceti,“ řekla liberecká ceremoniářka. Pak už půlhodinový obřad může začít.

"Jsem šťastná, že to vůbec dopadlo, že ta svatba se uskutečnila,“ uvedla nevěsta Karolína Procházková.

"Až to bude možné, tak uděláme nějakou velkou párty, nějakou grilovačku,“ svěřil se ženich. To novomanželé Haluškovi z Ukrajiny přišli jen se svědky. I oni si vynahradí skromnou svatbu později.

I poslední liberecká svatba byla skromná. Ženich, nevěsta a dva svědci. Oslavu sňatku odloží, až omezení pominou.