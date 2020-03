Ani mazlíčci nejsou v bezpečí. Nemocná žena nakazila koronavirem kočku

Podle belgických úřadů bylo v pátek v zemi koronavirem nakažených 9 134 lidí a jedna kočka. Je to vůbec první případ, kdy se novým koronavirem nakazila kočka. V Asii se virem nakazili nejméně dva psi. Jeden z nich nepřežil stresující karanténu. Belgické kočce se podle místních médií daří dobře, dokonce lépe než majitelce, od níž virus chytila.

Belgie je první zemí, kde se koronavirem nakazila kočka. Potvrdila to národní bezpečnostní rada. Zvíře virus chytilo od majitelky, která si jej přivezla z Itálie. Experti ale varovali, že jde o výjimečný případ a virus by se neměl dál šířit mezi zvířaty, nebo snad zpátky z koček na lidi.

Nákazu potvrdili odborníci z Veterinární fakulty Lutyšské univerzity ze vzorků výkalů zvířete. Jejich kolega z univerzity v Gentu Hans Nauwynck má pochybnosti.

"Než bych takovou zprávu vyslal do světa, tak bych udělal další testy. Když se tohle roznese do světa, tak bych zítra nechtěl být v kůži koček. Já nezpochybňuji, že kolegům z Lutychu ten test vyšel pozitivní. Mám ale pochyby o interpretaci těch výsledů. Test je pozitivní, fajn, ale jak byl provedený? Jak získali vzorky? Můžeme tomu věřit?" ptá se podle listu The Brussels Times veterinář.

Upozorňuje, že například vzorek mohl být nějak kontaminován nakaženou majitelkou, proto mohl test vyjít falešně pozitivní. Veterináři si měli ověřit z krve kočky, jestli má protilátky. "Bojím se, že lidé budou vyděšeni a trpět kvůli tomu budou zvířata. To není správné, vědci by měli dávat jasné a kompletní informace a to se podle mě v tomhle případě nestalo," dodal Nauwynck.

Zvíře podle veterinářů zvracelo, mělo průjem a trpělo dušností. Nicméně podle belgického listu se údajně nakažené kočce už daří dobře, dokonce lépe než její majitelce. Byť i nemocná žena se zotavuje.