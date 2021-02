Tisíce žen protestovaly v Argentině proti násilí na ženách. Nejvíce se začaly bouřit poté, co tamní soud a policie ignorovaly volání o pomoc 18leté ženy, kterou zavraždil její bývalý přítel. Protesty se konají pod heslem "Not One Less", což v překladu znamená "Ani o jednu méně". Na kontroverzní formu protestů se podívejte ve videu.