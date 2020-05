Ani po 75 letech nejsou všichni, dobrovolníci nacházejí další padlé

V pátek uplyne 75 let od konce druhé světové války. Stále se však zdaleka nepodařilo dohledat všechny padlé vojáky, dobrovolníci z celého světa po nich pátrají nedaleko Berlína.

V pátek uplyne již 75. výročí konce druhé světové války. Kvůli pandemii koronaviru proběhnou spíše jen menší vzpomínkové akce, svět si tak bude připomínat slavné bitvy a poslední přeživší účastníky těžkých bojů hlavně doma. I třičtvrtě století po skončení nejhoršího konfliktu v lidských dějinách ale probíhá pátrání po vojácích, kteří na zemřeli na samém konci války. Dobrovolníci z celé Evropy se jejich ostatky snaží najít a informovat žijící příbuzné o jejich konci. Příběh některých zmizelých mužů a pátrání po nich přinesl například magazín Der Tagesspiegel.

Těžka bitva na Seelöwských výšinách předcházela samotné bitvě o Berlín. Němci tam zoufale bránili poslední obrannou linii před svým hlavním městem, Rudá armáda je však do tří dnů kompletně převálcovala. Padlí byli pohřbeni buď přimo na místě, nebo byli civilisty odtaženi do příkopů.

"Vypadá to tak idylicky, ale je to obrovský hřbitov. Na to bychom neměli zapomínat," řekl Thomas Siepert, jeden z dobrovolníků, kteří ve volném čase v posledních 15 letech pátrají po bývalých zákopech a vojenských hrobech a snaží se najít ostatky těch, kteří se nikdy nedostali domů.

Na pouhém kilometru čtverečním na místě zvaném Klessin našli členové Asociace pro zotavení padlých vojáků během 19 výkopů 116 německých a 129 sovětských členů armády. Oběti se snaží identifikovat a následně informovat rodiny o jejich konci. Konkrétnější informace také více zapůsobí na podvědomí lidí a mohou pomoci, aby se něco podobného už nikdy neopakovalo.

"Válka zničila životy na všech stranách, ti lidé zemřeli nesmyslně. Pokud ale mluvíme o obrovském masakru se stovkami tisíc mrtvých, nikdo tomu nerozumí. Když ale zmíníme příběh mladého 17letého vojáka, je to hmatatelné," vysvětluje Albrecht Laue, předseda asociace.

Mezi dobrovolníky jsou nejčastěji ti, kterým během války někdo z rodiny, horečně hledají ale i nejrůznější nadšenci. Pocházejí z celého světa, včetně Ruska, Polska, Ukrajiny, Itálie, Švýcarska nebo Nizozemska. "Nemohli jsme a ani nechceme hledat vojáky z konkrétního národa. Je to naopak zajímavé, když člověk najde jednoho z mrtvých a neví, jestli to byl Němec, nebo Sovět," doplnil Laue.