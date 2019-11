Anička (16) má nemoc, která ještě nemá jméno! Pomoci můžete i vy

V nadaci Dobrý anděl, kterou už sedmým rokem podporuje televize Nova a také její diváci, je zaregistrováno už přes 110 tisíc andělů. Pomoc tak míří dalším rodinám do různých koutů Česka. Jednou z nich jsou i Čekanovi. Jejich dcerka Anička má vzácné genetické onemocnění, které lékaři objevili teprve nedávno. A to jen u několika dětí v Evropě.

Anička nedávno oslavila 16. narozeniny. To, že na dortu přibylo o další svíčku navíc, ale nechápe. Mentálně se totiž její vývoj zastavil už po roce života. "Anička má dětskou mozkovou obrnu, hypotonický syndrom (porucha nervů a míchy - pozn. redakce), ještě je navíc epileptička," popsala maminka holčičky Barbora Čekanová.

Na tu hlavní příčinu problémů ale lékaři přišli až před pár týdny, po 15 letech zkoumání. "Na to nemám papír ani pojmenování. Ale je to věc, kterou má jen pár dětí v Evropě,“ vysvětluje maminka Aničky. Její dcera nemluví, sama nechodí, neumí se najíst ani obléknout a potřebuje pleny. Musí mít nepřetržitou péči, k tomu každodenní cvičení a rehabilitace.

Problémem jsou mimo jiné i plíce, první těžký zápal prodělala v roce. Ten nejhorší před dvěma lety, kdy jí museli lékaři jednu plíci vzít. Měsíc byla v umělém spánku, dýchala jen s přístrojem. Vše se musela učit znovu.

Paní Čekanová je na výchovu dvou dcer sama. Na dvanáctiletou Elišku nemá kvůli zaměstnání a péči o Aničku čas. Ta je navíc s postupujícím věkem čím dál náročnější. "Já bych pro ty holky udělala cokoliv, protože to je to nejvzácnější a nejdůležitější, co na světě mám," prozradila maminka.

I této rodině pomohl Dobrý anděl. "Vážím si pomoci všech, kdo touto formou přispívají. Jsem za to strašně vděčná a chtěla bych všem poděkovat," dodala paní Čekanová.

Stát se Dobrým andělem a pomoct například této rodině můžete i vy. Stačí se zaregistrovat na stránkách www.dobryandel.cz.