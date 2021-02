ANKETA: Chcete, aby poslanci prodloužili nouzový stav? HLASUJTE!

Poslanci ve čtvrtek odpoledne jednají o prodloužení nouzového stavu v Česku, ten v současné chvíli platí do 14. února. Vláda Andreje Babiše žádná o jeho prodloužení alespoň o dva týdny. Proti návrhu je však opozice společně s KSČM.

V případě, že by v Česku přestal platit nouzový stav, tak by skončila i řada opatření. Česko by se v mnoha ohledech vrátilo do stavu před pandemií. Vláda totiž bez nouzového stavu nemůže nijak omezovat podnikání. Otevřely by se restaurace, obchody i služby. Přestal by platit i zákaz nočního vycházení a shromažďování lidí.

Nadále by však zůstala platná opatření jako je nošení roušek ve veřejném prostoru nebo povinná karanténa. Přehled všech možných změn si můžete přečíst v tomto článku.

V současné chvíli je ve hře také schválení pandemického zákona, který by umožnil určitá opatření zachovat i bez nouzového stavu. Jeho návrh však leží ve Sněmovně už několik měsíců.