Anketa Evropský strom roku jde do finále! Česká jabloň má i svou píseň

Česká vítězka ankety Strom roku 2020 jabloň u Lidmanů z Machovské Lhoty se snaží prorazit i v Evropě. Hlasování o Evropský strom roku finišuje v neděli, a tak v Česku vznikají různé akce na podporu jabloně.

Spolek MAS Stolové hory, který do soutěže jabloň přihlásil, přináší jedno video za druhým, ve kterém lidi vyzývá, aby hlasovali. Jedno z těchto videí je i písnička složená na počest právě této české jabloně. "Na podzim plody rodí, co do štrúdlu se hodí," tak zní část textu o českém Stromu roku, celou píseň si můžete poslechnout na konci článku.

Také vznikla iniciativa Pečeme pro jabloň, která má za cíl přinést jabloni více hlasů, ale také si v této nelehké době udělat radost něčím sladkým a domácím. "Přijde mi to jako skvělá příležitost, jak v této době propojit lidi z různých koutů republiky tím, že upečou štrúdl na podporu jabloně," říká Mirka Soldánová z MAS Stolové hory.

"Oprašme kuchařky, zavzpomínejme na chuť babiččina štrúdlu a podělme se o výtvor třeba se sousedy nebo zdravotníky," vyzývá Soldánová. Své upečené výtvory můžete sdílet na sociálních sítích pod #pecemeprojablon. Dorazily desítky fotek štrúdlů, například z Tišnova, Liberce nebo i z malé vesničky vzdálené přibližně 340 kilometrů od Machovské jabloně.

"Chceme vytvořit mapu republiky a alespoň virtuálně propojit díky symbolu jablka všechny nadšence, kteří se do pečení zapojí," dodává Pavel Rejchrt z MAS Stolové hory. K venkovu ovocné stromy neodmyslitelně patří a iniciativa Pečeme pro jabloň má za cíl je podpořit nejen Strom roku, ale také všechny ovocné stromy v Česku.

Iniciativa se snaží upozornit na jedinečnost některých odrůd ovocných stromů a vyzývá lidi, aby je více sázeli. Například Jabloň u Lidmanů je Blenheimská reneta. To je velmi stará odrůda, která se v moderních sadech už běžně nenachází.

Jabloň měla v neděli 23 tisíc hlasů. A na strom s nejvíce hlasy jí chybělo přibližně 40 tisíc hlasů. To se ale může ještě změnit. Do konce hlasování zbývá pět dní a v tuto chvíli je hlasování tajné. Hlasovat můžete zde, a to zdarma. Jednoduše vyberete dva stromy, přidáte svůj e-mail a obratem v e-mailu své hlasování potvrdíte.

Poslechněte si píseň pro jabloň: