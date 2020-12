ANKETA: Nechají se celebrity naočkovat? Názory jsou různé

Někdo ano, někdo ne. Někdo sice nechce, ale očkovat se nechá. V anketě televize Nova odpovídaly celebrity různě.

"Konečně máme šanci se zbavit toho otravného způsobu života, kdy se nemůžeme setkávat, kdy děti nechodí do školy, kdy nemůžeme chodit do restaurací. Vakcína je navýsost užitečná, praktická a dobrá věc, já sám se nechám očkovat co nejdříve," řekl například odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Očkovat se nechá i exministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Jednoznačně si myslím, že to je jediná cesta, jak tu situaci vyřešit. Já se nechám očkovat, určitě ano," řekl Vojtěch.



"Já se vakcínou proti covid-19 nechám očkovat hned, jak to bude možné, protože to beru nejenom jako způsob jak chránit sebe, ale především jak chránit svoje okolí, které bych mohl nakazit. Kvůli cestování jsem očkovaný prakticky proti všemu, na co se očkovat dá, a nikdy jsem neměl jediný problém. A navíc můžu cestovat v klidu," řekl cestovatel Ladislav Zibura.



Nebojí se ani Martin Kupka z ODS. "Očkování je věc, která je prověřená," řekl.



Herec a moderátor Tomáš Matonoha ale naopak váhá. "Abych řekl narovinu, nevím. Nevím ještě, uvidím. Nejdřív si zjistím dostupné informace a poradím se s lidmi, kterým důvěřuji a kteří tomu rozumí. Mám kamarády lékaře. A podle toho se rozhodnu," řekl Matonoha.



Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se nebojí. "Nechám se očkovat, věřím vědě, věřím lékařům. Chci jít příkladem,chci se chovat zodpovědně vůči sobě a svému okolí," vysvětlil důvody, proč se nechá očkovat.



Jasně proti očkování je bývalý prezident Václav Klaus. "V životě jsem se nenechal očkovat proti chřipce a tohle je jedna z chřipek, možná trošku horší než některé jiné, i když ani ty normální nebývají pro spoustu lidí, kteří jsou zeslabení jinými chorobami žádnou jednoduchou věcí," myslí si Klaus.



Pirátka Olga Richterová se nebojí, ale chce si počkat. "Poté, až bude vakcíny dostatek, tak předpokládám, že se očkovat nechám," řekla.

Anketa Necháte se očkovat? Ano, hned jak to půjde 45 817 hlasů Ano, ale až později 11 205 hlasů Ne 44 791 hlasů Hlasovalo 1813 lidí.



Tenista Jiří Veselý si myslí, že na výběr mít nebude. "Já myslím, že nám to bude nařízený, protože cestujeme každý týden po světě a bohužel asi jiný východisko než ta vakcína není," uvedl Veselý.



Vedlejších účinků se rozhodně nebojí návhář Osmany Laffita. "Já každopádně se budu očkovat a vrátím se do normálního života. Myslím, že je větší riziko dostat koronavirus než vedlejší účinky vakcíny," tvrdí.

Až nastane čas, tak se očkovat nechá i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Samozřejmě ve chvíli, kdy na mě dojde řada, tak jsem připraven se nechat očkovat," řekl Hamáček.

Zpěvák Marek Ztracený z očkování radost nemá, ale nebrání se mu. "Nejsem žádný velký příznivec očkování a radost mi to nedělá. Na druhou stranu není možný si stěžovat a nadávat, jak je všechno zavřené a jak život stojí zaprd a pak, když nám někdo dá řešení, říct ne. I když nerad, tak se asi očkovat nechám, protože bych byl rád, aby už zase bylo všechno jako dřív," doufá zpěvák.