Nejotravnější vánoční písně všech dob: Vyberte tu nejhorší! ANKETA

Zatímco sledování vánočních filmů i v průběhu roku je dle nedávného zjištění psychologických expertů našemu zdraví přínosné, poslech některých vánočních písní by naší psychice příliš neprospěl.

Web Daily Mirror přišel s žebříčkem nejotravnějších zahraničních vánočních songů, kde s přehledem získala neslavné prvenství Mariah Carey s písní All I Want For Christmas Is You.

