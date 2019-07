Anna zmizela, když jela pro výplatu. Jejích 12 dětí se bojí nejhoršího

Anna si teprve před dvěma měsíci našla novou práci v Bratislavě. Minulý týden v pátek ráno nasedla na vlak, aby si vyzvedla svou výplatu. Nejstarší dcera s ní právě v ten den večer měla naposledy telefonovat. Žena v té době byla už na vlakovém nádraží a chystala se odjet domů, informoval web Noviny.sk.

Od té doby má však Anna nedostupný telefon. Nezvěstná žena má 12 dětí, doma na ni čekají čtyři, které ještě nejsou plnoleté. Momentálně se o ně stará starší sestra, ta však každým dnem porodí své vlastní. "V životě se to nestalo. Ani jednou nebylo, že by nás nechala, ani děti," vysvětlila portálu dcera pohřešované ženy Simona.

Podle ní matka odjela do Bratislavy se svým bývalým přítelem. Ani on se údajně domů nevrátil. Simona má tak obavy, že by ji právě on mohl ublížit.

Je přesvědčená o tom, že kdyby byla v pořádku, ozve se jim. "Ona i kdyby nevím co, dala by mi vědět, že je v pořádku, že přijede domů. Proto se bojím, že se ji něco stalo. Chceme jen, aby se vrátila živá a zdravá," vzkázala dcera Simona.

"Policisté v Lučenci přijali oznámení o nezvěstné ženě a vyhlásili po ní pátrání," informovala mluvčí policie Mária Faltániová. Nezvěstná Anna je štíhlé postavy a má krátší blond vlasy. Z domu odcházela v modrých džínách, oranžovém tílku a bílé mikině.