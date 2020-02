Anna Slováčková o boji s rakovinou: "Chci lidem dodat sílu!"

"Chci s vámi sdílet dobré i špatné. Hodně z vás mi píše, jak je skvělý, že jsem pořád tak pozitivní. Věřte, že není každý den zalitý sluncem a to, co si člověk prožívá v soukromí, ven ani dávat moc nechce. Podělím se o to se svými nejbližšími, a to je podle mě naprosto v pořádku," napsala Anna Slováčková.

Anna napsala, že by chtěla lidi kolem sebe hlavně motivovat a dodat jim síly. "Je to i pro mě taková forma terapie. Jak jsem říkala v nějakém rozhovoru, od prvního dne si všechno natáčím na mobil jako takový video deníček. Jsou tam jak vtipné momenty, tak chvíle, kdy na mě padl splín, tak všemožné jiné situace, které jsem chtěla mít zaznamenané," dodala Slováčková.

Dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka se chce se svými fanoušky o své nahrávky v budoucnu podělit. "Až budu vědět, že už jsem kompletně zdravá," dodala. K příspěvku přidala fotografii bez líčidel a make-upu.



Zpěvačka má velkou podporu u svých fanoušků. "Moc vám držím palce. Jste úžasná, chytrá a krásná mladá žena," napsala Markéta. "Aničko, posílám spoustu dobré pozitivní energie a lásky," reagoval Jiří. "Aničko, vy jste neuvěřitelná, v tomto věku taková moudra," dodal další sledující na instagramu.

První boj začal pro Slováčkovou před třemi lety. V prsu si nahmatala jednu bulku, vyšetření na mamografu pak odhalilo ještě jednu. Tehdy zpěvačka tvrdila, že za to může její způsob života a do jisté míry také manželská krize mezi jejími rodiči.

Od nálezu chodila na pravidelné kontroly. Loni tak zjistila, že má v prsu znovu nádor. Ukázalo se, že jde o rakovinu.

