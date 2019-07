ANO je stále nejsilnější, prefence mu ale pomalu klesají

Podpora hnutí ANO má podle nejnovějšího průzkumu společnosti Median od letošního února sestupnou tendenci. "Současný zisk je stejný jako v říjnu 2018 a od tohoto data také nejnižší. Pokles v preferencích hnutí ANO může souviset se zveřejněním předběžných závěrů EU ohledně čerpání dotací a střetu zájmů premiéra Andreje Babiše," uvedli výzkumníci.



Hnutí ANO si ale nadále drží první příčku, a to s velkým náskokem. Na druhém místě se umístili Piráti se čtrnácti procenty, následují občanští demokraté s 12,5 procenty a SPD s 9 procenty. Do sněmovny by se dostali ještě sociální demokraté, komunisté, Starostové a lidovci. TOP 09 by potřebný minimální počet hlasů uteklu o půl procenta.

Volební model v červenci 2019:



Přestože se Babišově hnutí daří udržovat první příčku, jeho vládní partner se musí spokojit s jednociferným výsledkem, byť ČSSD mírně posílila. "Oproti tomu KSČM zaznamenala mírný pokles a vrátila se tak na hodnotu preferencí stejnou jako v dubnu tohoto roku, tedy 6,5 procenta," doplnil Median.

Nováčkům Václava Klause ml. se ale příliš nedaří, preference Trikolory se pohybují mezi půl a jedním procentem. Lepšího výsledku dosahují i Zelení s dvěma procenty.



K volbám by přišlo 51,5 procenta dotazovaných, dalších 10,5 procenta by se spíše zúčastnilo. K urnám by se určitě nedostavilo 28 procent lidí.



Průzkumu se zúčastnilo 1041 respondentů mezi 1. a 26. červencem formou osobního dotazování a online dotazování.

