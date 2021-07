ANO zastavilo propad, volby by nyní vyhrálo. Většina dalších stran oslabila

Od loňského roku hnutí ANO zaznamenávalo pokles podpory voličů, podle červnového předvolebního průzkumu ústavu STEM se ale propad zastavil. Nyní by předehnalo koalici Pirátů a STAN a volby by vyhrálo. Většina ostatních nejsilnějších stran od dubnového průzkumu oslabila. Do Sněmovny by se nyní samostatně dostalo osm z nich.

Předvolební průzkumy ukazují, že o výsledku podzimních voleb do Poslanecké sněmovny ještě není rozhodnuto. "Na prahu období klidu a letních dovolených se zastavuje propad hlavní vládní strany a růst podpory novým koalicím není zaručen," komentuje ústav STEM červnové preference.

Hnutí ANO zvrátilo trend posledních měsíců a zaznamenalo nárůst podpory. Podle simulace s koalicemi by volby v červnu vyhrálo (26,7 %) a předehnalo tak koalici Pirátů a STAN (24,1), která by skončila na druhém místě.

Třetího nejlepšího výsledku by dosáhla koalice SPOLU (17,4 %), na čtvrtém místě by bylo hnutí SPD s 10,9 %. Tradiční levicové strany, ČSSD a KSČM, by získaly každá po 5,5 % a do Sněmovny by se dostala i Přísaha s 5,1 %.

Do Poslanecké sněmovny by se tak nyní podívalo pět stran a dvě koalice. Pokud by strany bojovaly samostatně, na křesla v dolní komoře by dosáhlo osm z nich.

Opět by vyhrálo ANO (27 %), následované Piráty (15,5 %), SPD (11,1 %) a ODS (10,9 %). Místo ve Sněmovně by si zajistily i STAN, KSČM, ČSSD a těsně i Přísaha, naopak KDU-ČSL a TOP 09 by se do ní samy za sebe nedostaly.

Vývoj podpory politických stran

V tabulce níže je vidět, že podpora hnutí ANO od prosince loňského roku nepřetržitě klesala. V dubnu se dostalo na 23,8 %, což je nejnižší číslo od roku 2018. V červnu se ale propad zastavil a podpora vzrostla na 27 %.

Podpora ostatních největších stran naopak spíše klesala. Piráti přišli o 3 %, SPD o téměř 2 %, STAN o 2,3 %, ČSSD o více než jedno procento, stejně tak i KDU-ČSL a TOP 09. Mírný růst podpory zaznamenala ODS a KSČM.