Odborníci se neshodnou! Mají být antigenní testy v Česku povinné?

Česká republika sice od 3. prosince uvolní některá opatření, riziko opětovného zhoršení epidemiologické situace je stále vysoké. Jedním z možných řešení, jak postup nákazy zpomalit, je kromě tvrdého lockdownu také cílené testování antigenními testy. To by mělo být podle některých odborníků pro některé skupiny povinné.

Na širokém využití antigenních testů se shodla řada odborníků. K dispozici mají být zdarma, hrazeny budou z veřejného zdravotního pojištění. Testování by podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mohlo začít 18. prosince. Podle epidemiologa z pražského IKEM Petra Smejkala to mohlo být i dřív.

Václav Hořejší, imunolog Ústavu molekulární genetiky AV ČR, ale nevěří, že lidé budou ochotní testy podstoupit dobrovolně. "Jsem naprosto přesvědčený, že by to mělo být v nějaké míře povinné", řekl Hořejší v neděli na Primě.



Václav Hořejší tvrdí, že by se měli vytipovat skupiny lidí, kteří by testy absolvovali povinně. Testování by se to podle něj mohlo i firmám s určitým počtem zaměstnanců. Situaci přirovnává k dodržování dopravních předpisů, které také nejsou založené na dobré vůli občanů. "Já opravdu nechápu, proč to takhle přeháníme se svobodou," dodal Hořejší.



Podle Petra Smejkala je důležité snížit virové nálože v populaci ještě před Vánoci. "Tohle je v podstatě screeningové síto, které nám odhalí superpřenašeče, zejména ty bezpříznakové. Když se zvládnou vytrasovat kontakty těchto superpřenašečů, můžeme rozvolňovat před Vánoci a mít obchody otevřené. To je důvod, proč to děláme, abychom se vyhnuli lockdownu," řekl Smejkal.

Povinné testování zatím v ČR proběhlo pouze v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních. Pro plošné testování se vyjádřil také předseda vlády Andrej Babiš (ANO).