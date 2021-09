Antigenní testy odhalily ve škole 23 nakažených dětí, PCR testy to popřely

Celkem u 23 dětí v rokycanské Základní škole Jižní Předměstí potvrdily první školní den antigenní testy přítomnost koronaviru. Nákazu potvrdil i další kontrolní test.



Kvůli tomu byly nařízené ještě PCR testy, a to u 24 dětí, další přibyly ještě ve čtvrtek. Jenže PCR testy ukázaly, že jsou děti negativní.



Zatím není jasné, co se stalo. "To je naprosto anomální, jediné, co bych považoval za přijatelné vysvětlení je, že testy mohly být špatné z výroby. To je tak jediné, co mě napadá," okomentoval případ pro TV Nova virolog Václav Hořejší.



Kompletní výsledky testování žáků ve školách po celém Česku budou hotové v pátek, na TN.cz si pak můžete přečíst podrobnosti.