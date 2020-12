Bohdalka i Čtvrtníček na testech: Koronavirus musí řešit všichni! VIDEO

Ve středu v Česku odstartovalo dobrovolné plošné testování. Zájemci se tak mohou nechat do 15. ledna otestovat antigenními testy, které jsou zdarma a hradí je zdravotní pojišťovny. Tuto možnost využily už tisíce Čechů, mezi nimi také například známá herečka Jiřina Bohdalová (89), která chtěla jít příkladem. Test absolvoval i herec Petr Čtvrtníček (56).

Podle dat Chytré karantény přišlo během prvního dne dobrovolného antigenního testování na koronavirus přes 15 tisíc lidí. Zájem, především o termíny do Vánoc, je ohromný. Většina Čechů chce mít totiž před svátky jistotu, že se mohou bez problémů setkat se svými příbuznými.



Ani známé tváře neberou koronavirus na lehkou váhu a někteří se nechali také veřejně otestovat. V pátek okolo poledne dorazila do pražské Nemocnice Na Bulovce například oblíbená herečka Jiřina Bohdalová.



"Dožívám se velmi vysokého věku a jsem mezi těmi, kteří jsou nejvíce ohrožení,“ řekla Jiřina Bohdalová na otázku, proč na testy dorazila. Zároveň podotkla, že chtěla jít lidem příkladem, aby se nebáli a testy podstoupili."Je to jako dloubnutí do nosu. Vydržela jsem to i já. Nikdo nemusí mít strach,“ usmívala se herečka.

Výsledků se však neobávala, protože sama nařízená opatření proti covidu-19 respektuje. "I když mi pod rouškou není dvakrát dobře a špatně se dýchá, tak opaření dodržuji. Jsem ale ráda, když lidé předtím, než mě přijdou navštívit, se nechají otestovat, abych měla pocit klidu,“ dodala Bohdalová.



Nechyběl ani divadelní a filmový herec Petr Čtvrtníček, který už test na koronavirus v minulosti absolvoval. "Je to velice příjemné," mínil ironicky a s úsměvem na otázku, zda už test podstupoval.



Otestovat se nechal také bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Ten do nemocnice dorazil v dobré náladě. Před samotným výtěrem zdravotnici přiznal, že test na koronavirus podstoupil už asi 16krát.



Antigenní testy se provádí výtěrem z nosohltanu a každý otestovaný se výsledek dozví přibližně do 20 minut. Vyšetření však není možné provést u těch, kteří v poslední době koronavirus prodělali a byli v nařízené domácí karanténě.