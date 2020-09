Antivirus, kurzarbeit i krizové ošetřovné. Ministerstvo popsalo přípravy na další vlnu

Už před několika měsíci odborníci upozorňovali, že by mohla na podzim přijít druhá vlna šíření koronaviru. Počet nově potvrzených případů opět rychle narůstá, každým dnem jde v posledním týdnu o stovky nakažených.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se na druhou vlnu připravuje, zejména se chystá na situace, které mají přímý dopad na lidi.

V oblasti ochrany zdraví má nakoupené dostatečné zásoby ochranných pomůcek. "I do budoucna jsme připraveni zajistit, v případě potřeby ve spolupráci s ostatnímu resorty, ochranné pomůcky (roušky, ochranné obleky, štíty, dezinfekce) pro potřeby resortních organizací," uvedla mluvčí MPSV Michaela Buchtová.

Program Antivirus

Ministerstvo od 1. 9. prodloužilo na další dva měsíce program Antivirus, který má za úkol chránit pracovní místa. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy Covid-19, vysvětluje MPSV.

Kurzarbeit

MPSV také chystá novelu zákona o zaměstnanosti, která by měla zavést takzvaný "kurzarbeit". Jedná se o systémový nástroj, který by měl nahradit stávající program Antivirus. Podmínky kurzarbeitu ale budou jiné.

Kurzarbeit by měl být oproti programu Antivirus trvalý. Spouštěl by se ale jen v době krize, která by mohla ohrozit ekonomiku a zaměstnanost.

Krizové ošetřovné

Kvůli uzavření škol během nouzového stavu muselo mnoho rodičů zůstávat se svými dětmi doma. Školní rok odstartoval, nicméně manuály ministerstva školství počítají s tím, že se v některých případech může opět přejít na distanční výuku. Může jít o jednotlivé třídy i celé školy.

Pro rodiče, kteří by museli zůstat s dětmi doma, připravuje MPSV takzvané krizové ošetřovné. "To by mělo být vypláceno po celou dobu distanční výuky nebo nařízené karantény, a to pro děti až do třinácti let věku," vysvětlila Buchtová.