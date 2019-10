Antónia (16) zmizela z děcáku i s ročním synem. Policie žádá o pomoc

Šestnáctiletá dívka z Ostravy-Zábřehu pobývala v dětském domově v Havířově spolu se svým ročním synkem. V neděli 13. října se s chlapečkem vypravila na plánovanou vycházku, z té se ale už nevrátila. Nenechala ani žádnou zprávu.

Než odešla, řekla, že jde za svým přítelem Pavlem. "Mohla by se pohybovat i s dítětem po Ostravě a v okolí. Kontaktovali jsme lidi, kteří by mohli mít o jejím pohybu informace, prověřili jsme všechna místa, kde by se mohla nacházet, prozatím ale bez výsledku," uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Policisté proto požádali o pomoc i veřejnost. "Uvítáme jakékoliv informace. Lidé mohou volat na bezplatnou linku Policie ČR 158," dodala Jiroušková. Naposledy na sobě dívka měla černé elastické kalhoty, červené tričko, růžovou bundu a plátěné boty.