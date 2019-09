Antonín utekl z psychiatrie v Praze. Je velmi agresivní, varuje policie

Po osmatřicetiletém muži policisté pátrají od noci z pondělka na úterý. Utekl z nemocnice v Praze 6, kde byl hospitalizovaný na uzavřeném psychiatrickém oddělení.

"Hledaný trpí bipolární afektivní poruchou, je velmi agresivní a mohl by být nebezpečný lidem kolem sebe," uvedl mluvčí policie Jan Daněk. Policisté varují, aby se nikdo nepokoušel muže zadržet sám. "Jestli ho někdo uvidí, ať volá linku 158," doporučil Daněk.

Muž je vysoký zhruba 170 až 175 centimetrů, má silnější svalnatou postavu, hnědé oči a krátké prošedivělé vlasy. Oblečený byl do tmavomodrého letního saka, trička a pravděpodobně světlých kraťasů. Obutý byl do černých bot bez tkaniček. "Mohl by se pohybovat kdekoliv po celé České republice," dodal Daněk.