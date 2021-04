Aplikace má usnadnit rozvolňování. Bezinfekčnost doložíme QR kódem

Epidemiologická situace v Česku se postupně lepší a vláda stále častěji hovoří o rozvolňování opatření. Hospodářská komora ČR právě proto připravila aplikaci Bezpečná provozovna, kterou by lidé prokazovali svou bezinfekčnost. Bez obav by tak mohli ke kadeřníkovi nebo si zajít zasportovat do fitness centra. Tiskovou konferenci můžete sledovat ŽIVĚ od 13:00 v tomto článku na TN.cz.