Aplikace prozradí, kde jsou nejlepší lékaři! Hodnotit mají i pacienti

Pacienti by mohli nově na jednom místě najít informace o tom, jak zkušený nebo úspěšný je ve svém oboru lékař nebo nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví připravuje aplikaci, která taková data nabídne. Své zkušenosti by do ní ale měli vkládat pro ostatní i samotní pacienti. Na základě hodnocení si pak můžou lépe vybrat místo, kde se nechají třeba operovat.