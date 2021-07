Očkovací aplikaci si stáhl více než milion lidí, potýká se ale se zmatky

Některým lidem v pátek certifikát o očkování zčervenal. Je to dáno novými pravidly pro prokazování bezinfekčnosti. Nově totiž nestačí uplynutí 22 dní od první dávky. Počítá se až ta druhá a navíc až po 14 dnech. Do té doby je třeba se nechávat testovat.

To ale neplatí u jednodávkové vakcíny od společnosti Johnson and Johnson. I ta se ale objevovala v aplikaci červeně, vývojáři už ale chybu odstranili.

V Česku sice už jen první dávka očkování nestačí, třeba pro vstup do Chorvatska ale ano. Lidé musí počítat ovšem s tím, že certifikát budou mít stále červený i po překročení hranic. Při kontrole se ale ve čtecím zařízení zbarví do zelené.

Před odjezdem do zahraničí také mnoho lidí řeší, že je aplikace pouze v češtině. Při načtení QR kódu se ale informace objeví v jazyce země, kde se zrovna nachází. Do angličtiny lze aplikaci zatím přepnout jen v nastavení telefonu s operačním systém iOS, u androidu se musí změnit celý jazyk telefonu. Přepínání mezi jazyky by ale měla aplikace začít umožňovat v průběhu července.

Novinkou od pátku je také zrušení platnosti očkování, která byla původně devět měsíců. Teď aplikace ukazuje platnost do roku 2025. To by ale mělo s další aktualizací opět zmizet. Správné datum by se pak mělo objevit ve chvíli, kdy se stanoví přesná doba, jak dlouho nás vakcína dokáže ochránit.