Apple představil nové iPhony. Tentokrát pouze online bez účasti diváků

Nové zařízení má mít vylepšenou technologií fotoaparátu a displeje a mnohem větší baterií. Zprávy v USA naznačují, že telefon by mohl být vydán ve čtyřech různých velikostech, včetně menší a levnější verze s názvem iPhone 12 mini, vedle modelu jednoduše nazývaného iPhone 12 a modelů Pro a Pro Max.



Apple tradičně představuje svoje novinky v září, letos se ovšem kvůli pandemii koronaviru „představovačka“ o měsíc zpozdila. Při představení nebudou v sále diváci, jak bývalo zvykem, vše proběhne on-line. Novinky cílí hlavně na předvánoční trh.

Často se také spekuluje o ceně nových iPhonů, ovšem Apple se ji vždy do poslední chvíle snaží utajit. Proslýchá se, že nový model v základní verzi by měl stát okolo 23 tisíc korun. Objevily se však zvěsti, že iPhone 12 nebude jediným produktem uvedeným na této události. Uveden by mohl být například nový Mac na bázi křemíku nebo několik nových bezdrátových sluchátek.

