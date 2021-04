Vážná hrozba pro uživatele Maců! Aktualizujte si software, varuje Apple

Americká společnost Apple upozorňuje uživatele, aby si co nejrychleji aktualizovali operační systémy svých počítačů. Pokud tak neudělají, hrozí jim hackerský útok. Podle společnosti jde o jednu z nejzávažnějších hrozeb za dobu existence počítačového giganta.

Hackerům se podařilo vytvořit vlastní software, který obejde všechny bezpečnostní kontroly Applu. Uživatelé počítačů Mac by si měli co nejrychleji zaktualizovat svůj operační systém. Mnozí si myslí, že hackerům zabrání programy (Gatekeeper, File Quarantine), které mají počítač před těmito útoky chránit. Není to ale úplně tak, škodlivý software dokáže totiž obejít i ty.

Společnost Apple se s útoky hackerů potýká už od ledna a tato napadení považuje za jeden z nejvážnějších problémů od dob svého založení. A jak se hackeři dostanou do počítačů uživatelů? Tady je vysvětlení: stačí jim přesvědčit uživatele, aby si stáhl nebo spustil aplikaci, která není dostupná v App Storu.

Ochranné programy by se pak obvykle uživatele zeptaly, zda chce aplikaci povolit přístup k datům, fotografiím nebo mikrofonu. Tento krok v tomto případě ale zcela chybí.

"Nic od nikoho neotvírejte," radí expert na zabezpečení operačního systému macOS Patrick Wardl. Podle jeho slov by problém měla vyřešit instalace nové verze operačního systému Big Sur 11.3. Uživatelé by si také měli aktualizovat bezpečnostní program XProtect, který zabrání škodlivému softwaru vadu Applu zneužít.



