Archie slaví druhé narozeniny! Popřála mu i královna Alžběta

Princ Harry a jeho manželka Meghan chystají narozeninovou oslavu. Přesně před dvěma roky se v Londýně narodil jejich syn Archie. Pár jej světu představil o pár dní později, když Meghan opouštěla porodnici. Malému Archiemu přes sociální sítě popřáli už jeho prababička královna Alžběta II. nebo princ William a vévodkyně Kate: "Přejeme Archiemu všechno nejlepší k druhým narozeninám!" napsali na twitteru.

Archieho čeká poněkud odlišný život. Na rozdíl od jeho bratranců a sestřenic nežije v Anglii a nečeká ho řada královských povinností. Jeho rodiče se v minulém roce rozhodli opustit královskou rodinu a přestěhovali se do Spojených států, kde nyní všichni žijí. Malého Archieho v létě čeká příchod sourozence. Meghan s princem Harrym čekají malou holčičku.

Meghan a Harry se v minulém roce rozhodli vzdát se svých královských povinností. Aby vše světu vysvětlili, na začátku března vystoupili v pořadu americké moderátorky Oprah Winfreyové. Královská rodina podle páru zastávala až rasistické názory, které se týkaly barvy pleti jejich prvorozeného syna Archieho.



"Nechtěli, aby se Archie stal princem. Bylo by to odlišné od protokolu a také nám řekli, že by Archie neměl ochranku. Všechny zajímalo, jakou barvu pleti bude Archie mít. Báli se, aby nebyla moc tmavá," uvedla na začátku března v rozhovoru Meghan, kterou královský život dovedl údajně až k myšlenkám na sebevraždu.



Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. Dominic Lipinski / PA Images Zveejnil(a) The Royal Family dne Steda 5. kvtna 2021

Meghan a Harry oznámili novinku! Budou režírovat svůj nový seriál. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: