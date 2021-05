Arenberger dostal ultimátum! Musí předložit daňové a majetkové přiznání

Pět dní dostal šéf zdravotnictví na zveřejnění majetkového a daňového přiznání. "V pondělí jsem panu ministrovi poslal oficiálně žádost, aby doložil své majetkové přiznání včetně smluvních vztahů uzavřených se státními orgány,“ informoval předseda vlády Andrej Babiš.



"Samozřejmě panu premiérovi předložím všechny materiály, které bude požadovat,“ reagoval ministr zdravotnictví Petr Arenberger.



Jenže premiér chce, aby ministr zveřejnil i své daňové přiznání. A to do pátku. To ale šéf zdravotnictví zatím neplánuje. "Určitě ne dříve, než to proberu s panem premiérem,“ tvrdí ministr.



Kauzy, které souvisí s Arenbergerovým šéfováním vinohradské nemocnice, ministr musí vysvětlit i podle dalších členů kabinetu. "Musí prokázat to, že pokud jim jako soukromá osoba cokoliv pronajímal, tak že to bylo nutné, že jde o běžnou cenu a že to bylo řádně vysoutěženo,“ myslí si ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



Prezident je připraven Arenbergera odvolat. Za dobu pandemie by tak v Česku padl už čtvrtý ministr zdravotnictví. Petra Arenbergera prezident Miloš Zeman do funkce jmenoval před necelými šesti týdny.