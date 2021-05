Arenberger: Odložení roušek venku je schválené, návrat školáků ohrožen

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v úterní Snídani s Novou řekl, že už podepsal mimořádné opatření, díky němuž budeme moci od pondělí venku za určitých podmínek odložit roušky. Zároveň ale varoval, že se do lavic nemusejí vrátit žáci druhých stupňů v celé republice, jak bylo původně v plánu.

"Mám pro vás novinku - dnes v noci jsme podepsali mimořádné opatření, v němž je natvrdo zakotveno, že pokud jsme sami venku i v zastavěné oblasti, tak můžeme roušku sundat. Tedy v případě, že poblíž není jiná skupinka, to si ji musíme znovu nasadit. Typickým příkladem je třeba zastávka autobusu nebo nádraží," řekl Arenberger ve Snídani s Novou. Rozvolnění začne platit od pondělí 10. května.

Od stejného data se také mají vrátit rotačně do škol žáci druhých stupňů i ve zbytku republiky. Od tohoto týdne se větší děti vrátily do tříd jen v polovině regionů, v té druhé to zhatila špatná epidemická situace. A nyní je podle Arenbergera plánované obnovení výuky v několika krajích ohroženo.

"Pondělní čísla nových případů na sto tisíc obyvatel toto zatím neumožňují ve třech krajích - Zlínském, kde je situace nejhorší, a také v Jihočeském a na Vysočině," vypočítal ministr.

Zatím ale prý není nic ztraceno. "Ještě to budeme probírat, ve čtvrtek zvážíme, jak vše vyřešit tak, aby se většina z těchto krajů dala z hlediska škol také otevřít," uklidňuje Arenberger.

Na dotaz, kdy skončí rotační výuka nebo nynější antigenní testy ve školách nahradí ty PCR, nechtěl ministr říct konkrétní datum. Problém docházející zásoby testovacích sad pro školáky se ale podle něj podaří záhy vyřešit, nákupy dalších antigenních testů pro školy prý proběhnou ještě tento týden.

Na kritiku ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), jemuž se nezamlouvá, že za kulturou se mají Češi vypravovat jen s PCR testy, Arenberger reagoval slovy, že už delší dobu běží jednání a "hledáme kompromisy všude."

A nebojí se ministr zdravotnictví, že další a další rozvolňování přinese novou vlnu covidu-19 v Česku? "Musíme být velmi opatrní, aby nedošlo k tomu, co už jsme dvakrát zažili. Ale jsem optimista a věřím, že to teď dopadne dobře," svěřil se Arenberger.

Postup vlády při rozvolňování ve Snídani s Novou kritizoval lidovecký poslanec Marek Výborný. Poslechněte si, co mu vadí: