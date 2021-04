Dne 9. dubna se v podcastu Televizních novin dozvíte, jaké rozvolnění přinese upravená tabulka PES, kterou představí ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Podle laboratorních zkoušek jsou antigenní testy dodávané do škol nejméně citlivé. A zjistíte také, kolik by do Česka mělo dorazit nových vakcín a od jakých firem budou.