Očkování se příští týden otevře pro lidi nad 30 let, potvrdil Arenberger

Otevření registračního systému pro všechny nejspíš nenastane hned začákem června, jak předesílal premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda se rozhodla, že jeho zpřístupňování jednotlivým věkovým kategoriím bude postupovat po pěti letech. Mladší ročníky tak stále nemají jistotu, kdy na ně přijde řada.

"Příští týden se bude otevírat registrace pro starší 30 let a určitě velice rychle se doplní i ty zbylé skupiny," řekl televizi Nova ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Už z neděle na pondělí se budou moct registrovat starší 35 let, pro skupiny mezi 30 a 34 lety se systém spustí ve středu. Premiér Babiš to řekl televizi Prima.

Arenberger prohlásil, že kabinet od očkování pro všechny ustoupil z kapacitních důvodů. "Je to asi jenom technická záležitost. Očkování pro všechny jsme zvažovali. Přece jenom by to ale byla velká skupina a třeba ti, kteří by byli na konci toho řetězce, by mohli čekat velmi dlouho. Nakonec nemáme pětiletku, ale desetiletku," uvedl.

Pokud vláda skutečně dodrží otevírání po deseti letech, v červnu by se všichni registrovat mohli. Ne však hned od prvního červnového dne.

Ministr také potvrdil další větší rozvolňovací vlnu. V pondělí 24. května se vrátí do škol všichni žáci a studenti, kompletně otevřou se i hotely. "Budou se tam regulovat stravovací služby, kromě dezinfekcí nebo nošení roušek budou potřeba i režimová opatření," uzavřel Arenberger.