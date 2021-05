Lidé se vysmívají Arenbergerovi. Roušky už venku dávno nenosíme!

Od příštího týdne se nemusí nosit venku ochrana úst v místech, kde se neshlukují lidé a je možné dodržet dvoumetrový rozestup.

Pokud budete na autobusové nebo tramvajové zastávce, ochranu úst mít musíte. V případě, že se budete pohybovat ve volné přírodě, respirátor můžete sundat.

"Dneska v noci jsme podepsali mimořádné opatření, které už má tuto možnost natvrdo zakotvenou," potvrdil v úterý Arenberger ve Snídani s Novou.

Jenže lidé na ministrův podpis nečekali a opatření, které jim nedává smysl, prostě nedodržují. "Špatně se mi pod ním dýchá. Venku ho sundávám, když třeba nastoupím do tramvaje, tak si ho dám," řekla žena, která už nad nařízením zlomila hůl dávno.

"Řekl někdo vládě, že lidé už roušky na ulici dávno odložili a že to nikdo nevymáhá?" ptal se jeden z uživatelů twitteru.

Ale pozor, ochrana úst má podle odborníků stále smysl. A v některých případech i venku. "Okolo vás stojí 20 lidí a ty roušky nemají a jeden bude infekční, tak přestože je to venku, to je situace, kdy to klidně můžete chytit," uvedl pro TV Nova imunolog Václav Hořejší.

"Na ulici na čerstvém vzduchu, tak to nebude až tak potřeba, ale pokud se setkám s osobami, které mohou být rizikové, tak je respirátor vhodnou volbou," doplnil lékař Marek Dvořák.

V hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech bude i nadále respirátor povinný.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek se vyjádřil k tématu roušek na veřejnosti: