Argumenty odpíračů covid očkování jsou mimo, tvrdí lékaři. Objasnili fakta

Přibližně čtyři z deseti Čechů by se nechali očkovat proti covidu-19. Zájem o vakcinaci mají zejména starší nad 60 let a obyvatelé velkých měst. Vyplývá to z průzkumu, který si nechalo vypracovat ministerstvo zdravotnictví.



Řada lidí však očkování odmítá. Podle psychologů za to může zejména psychická únava a fakt, že se neustále mění nějaká opatření. "Myslím, že jde o kombinaci různých faktorů a lidé se proto negativně staví i k očkování,“ řekl TN.cz psycholog Jan Lašek.



"Očkování a opatření, která vláda zavádí, vzbuzují v mnoha lidech doslova zuřivost. Jde podle nich o urážku zdravého rozumu. Podle mého názoru se jedná pouze o rozkrádání státu,“ doplnil psycholog Jeroným Klimeš.



Nejčastěji lidé uváděli čtyři hlavní důvody, kterými svou nevraživost vůči očkování proti covidu-19 vysvětlovali. Podle lékařů jsou však jejich argumenty zcestné a neracionální. Lidé by si prý měli lépe ověřovat skutečnost a nepodléhat dezinformacím. Odborníci redakci TN.cz proto objasnili některá důležitá fakta, kterých se občané nejvíce obávají.

Vakcíny jsou nedostatečně prověřené

"Každá vakcína je prověřená. Látku vždy odborníci zkouší určitým limitovaným způsobem. V důsledku časové tísně se však mohou jednotlivé testy překrývat, což urychlí vývoj,“ řekl praktický lékař Petr Šubrt.



Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka občany děsí právě krátká doba, za kterou odborníci vakcínu vyvinuli. "Vakcíny jsou prověřené. To, že se vyvinuly za kratší dobu, není zanedbání žádné fáze, ale fakt, že testování probíhala souběžně,“ míní Kubek.



Strach z vedlejších účinků

"Každý lék a očkovací látky mohou mít nežádoucí účinky, většinou bývají bezvýznamné. Možná je také alergická reakce. Je proto důležité dbát zvýšené opatrnosti u lidí, kteří jsou těžcí alergici,“ objasnil Kubek.



S tím souhlasí také Šubrt, který zároveň nechápe, proč lidé o vakcíně proti koronaviru tolik diskutují. "Vedlejší účinek má každý léčebný prostředek. Například vakcína proti tetanu je povinné očkování a nikdo si u něj nestěžuje, že by ho nechtěl. Lidé nic nenamítají ani v případě, kdy někam cestují. Přijdou a zeptají se, proti čemu se nechat očkovat. Ale vakcínu proti koronaviru budou odmítat,“ postěžoval si lékař.



Vakcína nemusí být dostatečně účinná

"Účinnost vakcín je udávána vysoko, samozřejmě působení může být daleko nižší. V tomto případě se však řeší pouze otázka, zda bude nutné další přeočkování, nebo imunita vydrží do konce života,“ tvrdí Kubek.



"Jestli bude vakcína účinná ukáže až čas. Až po nějaké době zjistíme, zda nás ochrání na rok, nebo déle,“ shrnul Šubrt.



Koronavirus není závažné onemocnění

Lékaři se shodují, že se jedná o největší dezinformaci a rozhodně bychom covid-19 neměli podceňovat. "V Česku zabil koronavirus přibližně deset tisíc lidí a jeho smrtnost je 20 až 30krát vyšší než u chřipky. Myslím, že další čísla jako důkazy o závažnosti tohoto onemocnění nejsou potřeba,“ dodal Kubek.



"Sám jsem koronavirus prodělal a není to pouhá "chřipečka.“ Znám také případy, kdy zdravý chlap jako hora, který se s ničím neléčí, skončil kvůli koronaviru na dýchacím přístroji. Tyto názory, že se nejedná o závažnou nemoc, vychází z neznalosti a nezkušenosti,“ uzavřel Šubrt.

